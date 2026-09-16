Названы победители премии «Внедорожник года — 2026»

В Москве состоялась XXI церемония вручения премии «Внедорожник года. Традиционно лауреатов определяли два жюри: экспертное и большое, в котором своё мнение высказали участники народного голосования.
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