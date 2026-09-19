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Инна Белова отказалась от наследства Евдокимова ради покоя: почему взрослый сын упрекнул мать за этот выбор

Инна Белова отказалась от наследства Евдокимова ради покоя: почему взрослый сын упрекнул мать за этот выбор

Имя Инны Беловой попало в заголовки газет при самых печальных обстоятельствах — в августе 2005 года, когда в автомобильной аварии погиб артист и губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов.

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