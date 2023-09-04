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«Целый класс детей мигрантов»: Почему на самом деле ушла учительница? Пояснила глава комитета образования Волгоградской области

«Целый класс детей мигрантов»: Почему на самом деле ушла учительница? Пояснила глава комитета образования Волгоградской области

В стране складывается ситуация так, что порой наполняют целые классы детей мигрантов. При этом никто и не говорит по-русски.

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