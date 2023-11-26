Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Мы пришли резать белых": фраза, на которую никто не хочет реагировать

"Мы пришли резать белых": фраза, на которую никто не хочет реагировать

Франция привыкла возмущаться из-за нападений местных на мигрантов, пишет издание Boulevard Voltaire.

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Комментарии
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Леонид Руси
Можно подумать, что лягушатники не приходили на нашу землю с той же целью, что и арабы с неграми к ним... пограбить... Только некоторые чёрные приехали к ним работать, а французишки... приходили к нам с целью... грабить и убивать... Те ещё скоты...
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14 час.
леонид рыбаков
НАС это ждет .Ну как всегда чуть ПОЗЖА учится на чужих ошибках это не наш стиль .как же обойтись без запаха западного дерьма . Надо европейской цивилизации хапнуть и преумножить и народ в это окунуть по самое не хочу .ЭТО БУДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАПАДНОГО ЦИВИЛИЗОВАННОГО СТРОЯ . достал этот бардак
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7 час.

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