"Мы пришли резать белых": фраза, на которую никто не хочет реагировать

Можно подумать, что лягушатники не приходили на нашу землю с той же целью, что и арабы с неграми к ним... пограбить... Только некоторые чёрные приехали к ним работать, а французишки... приходили к нам с целью... грабить и убивать... Те ещё скоты...

леонид рыбаков

НАС это ждет .Ну как всегда чуть ПОЗЖА учится на чужих ошибках это не наш стиль .как же обойтись без запаха западного дерьма . Надо европейской цивилизации хапнуть и преумножить и народ в это окунуть по самое не хочу .ЭТО БУДЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАПАДНОГО ЦИВИЛИЗОВАННОГО СТРОЯ . достал этот бардак