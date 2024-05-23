Десантники из Бурятии уничтожили гусеничный робот ВСУ в районе Часова Яра

Подразделения отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из Улан-Удэ из состава Южной группировки войск уничтожили гусеничный робот Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Часову Яру в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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