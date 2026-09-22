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Царьград

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«Яндекс» расширяет монетизацию Алисы AI

«Яндекс» расширяет монетизацию Алисы AI

«Яндекс» представил Alice AI Foundation LLM, новую базовую языковую модель, на которой компания тестирует архитектуру будущей единой рассуждающей модели для агентных функций Алисы AI.

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