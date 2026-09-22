«Яндекс» расширяет монетизацию Алисы AI

«Яндекс» представил Alice AI Foundation LLM, новую базовую языковую модель, на которой компания тестирует архитектуру будущей единой рассуждающей модели для агентных функций Алисы AI.
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