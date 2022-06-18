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Макс Ферстаппен: «Условия были сложными, но мы сохраняли спокойствие и не ошибались»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Канады, в которой сумел выиграть поул.

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