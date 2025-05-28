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Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за наступления России. Что происходит в Сумской области?

Зеленский досрочно завершил визит в Германию из-за наступления России. Что происходит в Сумской области?

Вечером 28 мая стало известно, что украинский лидер Владимир Зеленский покинул Германию. Он завершил визит досрочно, не посетив вручение Международной премии имени Карла Великого главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает немецкое издание Der Spiegel.

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