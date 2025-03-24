В Кишиневе артистка сорвалась с высоты во время трюка на арене

В Кишинёве во время ледового шоу произошло ЧП с падением артистки, сообщает портал Omniapres.На сцене «Арена-Кишинёв» в рамках шоу «Аладдин и сказки 1001 ночи» выступала артистка, выполнявшая акробатический номер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии