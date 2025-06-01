Донецк. Донецк. Широкий, хутор. Очень громкий, противный беспилотник. Осторожно.Донецкая группа новостей, Донецк ДНР.
Донецк.
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Донецк. Донецк. Широкий, хутор. Очень громкий, противный беспилотник. Осторожно.Донецкая группа новостей, Донецк ДНР.
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