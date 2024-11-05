В Нижнем Новгороде подвели итоги второго национального проекта «Родники»

В День народного единства в столице Приволжского федерального округа состоялся концерт с участием финалистов конкурса «Родники-2024», а также Зары, Сергея Войтенко, Александра Степанова (ST) и Олега Газманова.
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