Доехать до каждого и рассказать о важном.

Работники МЧС посетили деревни и поселки Телушского сельского совета, следуя по маршруту автолавки. Спасатели ставят перед собой важнейшую цель - предупредить пожары и обучить местных жителей правилам безопасности в быту.
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