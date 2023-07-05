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Внимание, секта! 20 страшных и влиятельных сект (и культов), о которых можно почитать на Википедии

Внимание, секта! 20 страшных и влиятельных сект (и культов), о которых можно почитать на Википедии

Странные и сумасшедшие культы, о которых впечатлительным людям на ночь лучше не читать.  В течение столетий люди создавали и присоединялись к различным религиозным и философским течениям, надеясь на достижение духовного равновесия и благополучия.

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