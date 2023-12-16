Этой зимой в тренде не только маникюр со снежинками, но и покрытие в серебряных цветах Ирэн ОрлонскаяСеребристый маникюр является неизменной классикой, которая всегда выглядит эффектно, будь то праздничный вечер, рабочий день в офисе или спокойные выходные.