В ДНР призвали жителей Славянска и Краматорска эвакуироваться в Донецк

Программу жилищной поддержки запустили в ДНР для жителей Краматорска, Славянска и других оккупированных городов, сообщили в штабе обороны республики.
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