Сотни гектаров. Какие территории в новом генплане Барнаула отдают под жилье?

Срок реализации амбициозных предложений - до 2040 года Откорректированный генплан Барнаула, который с 13 ноября выставлен на общественные обсуждения, показывает развитие города до 2040 года и решает много проблем.
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