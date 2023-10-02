Экс-советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* порассуждал о перспективах союза «Россия-Украина».
Арестович*: Союз России и Украины может править всем миром
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Вот ведь какая загогулина, оказывается! Лёха Арестович всегда за Россию был! Вернётся в Россию - и вернёт русским отчества! Лёха, давай! Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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23 час.
Владимир Самборский
Хохлы - ловкие ребята! Прямо на бегу переобуваются! Теперь мы снова лучшие друзья или даже "братья"?
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22 час.
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