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Множество одновременных функций у няни ребенка ведет к разочарованию родителей

Множество одновременных функций у няни ребенка ведет к разочарованию родителей

Удачный поиск няни для ребенка требует от родителей системного подхода. Чтобы найти специалиста, которому можно доверять, важно четко определить свои ожидания, проверить документы кандидата и провести несколько пробных дней.

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