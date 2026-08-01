Множество одновременных функций у няни ребенка ведет к разочарованию родителей

Удачный поиск няни для ребенка требует от родителей системного подхода. Чтобы найти специалиста, которому можно доверять, важно четко определить свои ожидания, проверить документы кандидата и провести несколько пробных дней.
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