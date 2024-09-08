Украинский дипломат Мельник: Шольц мог бы стать посредником в переговорах с РФ

Обозвавший Олифы Шольца "обиженной ливерной колбасой" бывший посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник вспомнил про германского канцлера и выразил мнение, что он мог бы стать посредником в переговорах с Россией по украинскому конфликту.