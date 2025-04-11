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Царьград

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День ПВО: как 1,5 млн военнослужащих России защищают небо страны

День ПВО: как 1,5 млн военнослужащих России защищают небо страны

13 апреля отмечается День войск противовоздушной обороны, входящих в структуру Вооружённых сил России.

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