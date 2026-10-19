Разные варианты витаминного салата: выбирайте любой фото: Oliver Hoffmann/Shutterstock/Fotodom.ruВ советских столовых — неважно, в школе или на заводе — часто предлагали на обед салаты из свежей капусты или моркови, и нам они казались очень сочными и вкусными.