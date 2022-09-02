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Пальцем посуду колотит, руками гнет подковы: недетские игры приморского силача

Пальцем посуду колотит, руками гнет подковы: недетские игры приморского силача

"Приморский богатырь" — неспроста так в соцсетях прозвали жителя Уссурийска Андрея Шведа. Под прицелом видеокамеры мужчина демонстрирует недюжинную силу.

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