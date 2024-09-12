Лучший бомбардир «Зенита» Глушенков точно не появится в основном составе в матче с ЦСКА

Попадание футболиста в заявку на игру находится под вопросом Лучший бомбардир петербургского «Зенита» в этом сезоне Максим Глушенков с большой долей вероятности не примет участие в матче с московским ЦСКА в 8 туре РПЛ.
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