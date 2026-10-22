Адвокат Смбат Минасян, защищающий брата Католикоса всех армян Геворка Нерсисяна и его сына Амбарцума, ходатайствовал об условном сроке после того, как суд уже признал обоих виновными в воспрепятствовании предвыборной агитации в Вагаршапате.