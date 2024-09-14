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Пропавшая с радаров невестка Орбакайте нашлась и счастлива без Преснякова

Пропавшая с радаров невестка Орбакайте нашлась и счастлива без Преснякова

Слухи про развод пары становятся все более убедительными. Никита Пресняков с женой Аленой Социальные сетиНикита Пресняков и Алена Краснова до сих пор находятся в разных странах и не спешат воссоединяться.

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