Пропавшая с радаров невестка Орбакайте нашлась и счастлива без Преснякова

Слухи про развод пары становятся все более убедительными. Никита Пресняков с женой Аленой Социальные сетиНикита Пресняков и Алена Краснова до сих пор находятся в разных странах и не спешат воссоединяться.
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