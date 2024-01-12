Медведев: В 2023 году в зоне СВО начали служить 500 тысяч человек

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал число привлеченных на службу в 2023 году. Так, на военную службу в российскую армию, по его словам, было принято более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения СВО.
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