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Медведев: В 2023 году в зоне СВО начали служить 500 тысяч человек

Медведев: В 2023 году в зоне СВО начали служить 500 тысяч человек

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал число привлеченных на службу в 2023 году. Так, на военную службу в российскую армию, по его словам, было принято более 500 тысяч человек, которых отправили в зону проведения СВО.

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