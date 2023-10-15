Newsweek: Членам еврейских групп в США грозят уголовные дела за участие в протестах в поддержку жителей Газы

Около 80 еврейских протестующих были арестованы в пятницу, когда они требовали от чиновников в пяти крупных городах США остановить агрессию Израиля в отношении палестинцев, опасаясь начала "геноцида" в Газе, согласно пресс-релизу организации "Еврейский голос за мир", полученному Newsweek.