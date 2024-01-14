Как добиться урожайности пшеницы до 10 т/га на ранее непригодной почве

Вот уже более 10 лет фермер, который при помощи агроконсультанта реанимировал запущенные угодья под выращивание продовольственной пшеницы, полагается на поставки зеленого компоста из муниципалитета и удивляет всех высокой урожайностью.
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