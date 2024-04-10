Мопед и легковой автомобиль столкнулись в Бобруйске.

Водитель мопеда с травмами госпитализированДТП с участием мопеда и легкового автомобиля произошло днем 8 апреля в Бобруйске на перекрестке улиц Урицкого и Московской, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
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