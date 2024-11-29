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Царьград

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Одного укуса оказалось достаточно. Пчела превратила здорового мужчину в инвалида

Одного укуса оказалось достаточно. Пчела превратила здорового мужчину в инвалида

Ранее в анамнезе пострадавшего аллергии на пчелиный яд не былоУкуса пчелы оказалось достаточно, чтобы 35-летний здоровый британец превратился в инвалида.

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