Машина врезалась в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере, несколько человек пострадали, есть погибшие Водитель задержан, его мотивы выясняются.
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Машина врезалась в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере, несколько человек пострадали, есть погибшие Водитель задержан, его мотивы выясняются.
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