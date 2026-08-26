Самый сок, шик, смак и топчик! Смотрите, чтобы быть на пульсе актуальных трендов! фото: соцсетиГорячая пора наступила для мемоделов и мемородов! Мартены работают в три смены без обеда, станки по производству мемов выдали рекордные показатели выработки.
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