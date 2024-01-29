В Астрахани двух врачей-наркологов подозревают в получении взятки

За справку о неустановленном состоянии опьянения. Следственным отделом по Советскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении двух врачей-наркологов, подозреваемых во взятке, посредничестве во взяточничестве.
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