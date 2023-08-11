Юрий Кот Юра, привет. Давно тебе не писал. Сам понимаешь, опасно.
Весточка из Киева добрым русским людям
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Леонид Руси
А они сало любят, а от него мозги жиром заплывают... и не без последствий... Думать то нечем! Одни животные инстинкты!
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2 час.
Катерина
"Такое впечатление, что украинскую территорию зачищают от населения, чтобы переселить туда дивное государство Израиль..."---------------------------------------- Мне об этом ещё в 2014 году умные люди говорили. А я не верила. Сейчас верю.
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2 час.
Evgenija Palette
В Умани (Украина), где похоронен какой-то их великий пророк, и куда они ездят грехи замаливать, даже уличные указатели уже на украинском и на Иврите. Работают кошерные рестораны, детские садики (на иврите) религиозные школы. Идет жилищное строительство высотных жилых домов для евреев... Не иначе, как Зеля им что-то пообещал после Победы...
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1 час.
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