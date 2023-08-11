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Весточка из Киева добрым русским людям

Весточка из Киева добрым русским людям

Юрий Кот Юра, привет. Давно тебе не писал. Сам понимаешь, опасно.

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Комментарии
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Леонид Руси
А они сало любят, а от него мозги жиром заплывают... и не без последствий... Думать то нечем! Одни животные инстинкты!
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2 час.
Катерина
&quot;Такое впечатление, что украинскую территорию зачищают от населения, чтобы переселить туда дивное государство Израиль...&quot;----------------------------------------  Мне  об  этом  ещё  в 2014  году  умные  люди   говорили.  А  я  не  верила.  Сейчас  верю.
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2 час.
Evgenija Palette
В Умани (Украина), где похоронен какой-то их великий пророк, и куда они ездят грехи замаливать, даже уличные указатели уже на украинском и на Иврите. Работают кошерные рестораны, детские садики (на иврите) религиозные школы. Идет жилищное строительство высотных жилых домов для евреев... Не иначе, как Зеля им что-то пообещал после Победы...
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1 час.

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