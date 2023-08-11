Весточка из Киева добрым русским людям

Леонид Руси А они сало любят, а от него мозги жиром заплывают... и не без последствий... Думать то нечем! Одни животные инстинкты!

Катерина "Такое впечатление, что украинскую территорию зачищают от населения, чтобы переселить туда дивное государство Израиль..."---------------------------------------- Мне об этом ещё в 2014 году умные люди говорили. А я не верила. Сейчас верю.