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Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

Российские военные уничтожили пункт управления ВСУ на правобережье Днепра

Подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России уничтожили пункт управления батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье Днепра в Херсонской области.

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