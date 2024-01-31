Томатный сок убивает бактерии брюшного тифа и сальмонеллы

Новые исследования показывают, что бактерии, вызывающие брюшной тиф и сальмонеллу, которые являются основной причиной смерти детей в развивающихся странах, могут быть уязвимы к чему-то такому простому, как томатный сок.
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