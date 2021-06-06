Чемпионат Литвы. «Жальгирис» ведет 2-0 в финальной серии с «Ритасом»

В субботу, 5 июня, «Жальгирис» разгромил в гостях «Ритас» и увеличил преимущество в финальной серии плей-офф чемпионата Литвы (92:70, 2-0) Чемпионат Литвы Плей-офф Финал (до трех побед) Второй матч Ритас – Жальгирис – 70:92 (16:25, 23:21, 15:21, 16:25) РИТАС: Гаудлок (17), Эходас, Радзявичюс (оба – 13).