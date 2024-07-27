Расписание движения поездов на МЦД-4 изменится в связи с ремонтными работами

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на инфраструктуре между станциями "Кусково" и "Нижегородская", а также на самой станции "Нижегородская" на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) Калужско-Нижегородский произойдут временные изменения в расписании движения поездов.
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