Расписание движения поездов на МЦД-4 изменится в связи с ремонтными работами

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на инфраструктуре между станциями "Кусково" и "Нижегородская", а также на самой станции "Нижегородская" на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4) Калужско-Нижегородский произойдут временные изменения в расписании движения поездов.