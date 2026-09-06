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Китайские хозяйки не убираются часами: 3 приема, благодаря которым порядок наводится быстрее

Китайские хозяйки не убираются часами: 3 приема, благодаря которым порядок наводится быстрее

Китайцы превращают уборку из трудоемкой рутины в почти незаметный ритуал, используя для этого средства, имеющиеся в доме: фен, пищевую пленку, кондиционер для белья и зубную пасту.

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