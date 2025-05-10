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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Зарипов не получит должность в «Ак Барсе». Он не смог представить собственную концепцию на встрече с руководством клуба («Бизнес Online»)

Зарипов не получит должность в «Ак Барсе». Он не смог представить собственную концепцию на встрече с руководством клуба («Бизнес Online»)

Ранее сообщалось, что клуб готовит три громких подписания к возвращению 44-летнего экс-игрока, включая Евгения Кузнецова.

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