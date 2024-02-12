Роспотребнадзор прокомментировал возможность передачи "Аляскапокса" от человека к человеку

Как сообщила в Телеграм пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, на сегодняшний день опасности завоза вируса Аляскапокс на территорию Российской федерации нет .
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