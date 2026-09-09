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Царьград

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Channel 4 сократит 340 сотрудников к концу года

Channel 4 сократит 340 сотрудников к концу года

Британская телерадиокомпания Channel Four Television Corp. объявила о сокращении 340 рабочих мест, что составляет 28% от общего числа сотрудников.

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