Бена Аффлека с экс-супругой Гарнер были замечены за общим весельем

Бена Аффелк с экс-супругой Дженнифер Гарнер прозвали самыми счастливыми бывшими Бен Аффлек в очередной раз встретился с экс-супругой Дженнифер Гарнер на баскетбольном матче их общего сына, а после парочку заметили весело смеющимися.