Бена Аффлека с экс-супругой Гарнер были замечены за общим весельем

Бена Аффелк с экс-супругой Дженнифер Гарнер прозвали самыми счастливыми бывшими Бен Аффлек в очередной раз встретился с экс-супругой Дженнифер Гарнер на баскетбольном матче их общего сына, а после парочку заметили весело смеющимися.
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