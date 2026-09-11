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Регионы России

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Два мирных жителя погибли и семь ранены в результате атак украинских беспилотников на ДНР

Два мирных жителя погибли и семь ранены в результате атак украинских беспилотников на ДНР

Два мирных жителя погибли, еще семь человек получили ранения в ходе атак украинских беспилотников на территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) 10 сентября.

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