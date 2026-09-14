Терапевт Хухрев: на резкий скачок давления указывают красные пятна на теле

Главным признаком резкого скачка давления становятся красные пятна на теле. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.
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