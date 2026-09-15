Этот день в авиации. 15 сентября

1901 - В Париже открылся первый международный воздухоплавательный конгресс. Россию там представлял Николай Егорович Жуковский.
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очень гордился ЗАКОНЧИЛ ОЛАГА В 1981. После знака 3000 часов безаварийного налёта делать дырки в пиджаке было лень. но похоронят вл новом пиджаке со всеми регалиями.