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Сыгран третий тур чемпионата Германии по шахматам

Сыгран третий тур чемпионата Германии по шахматам

Со стопроцентным результатом в чемпионате Германии по шахматам в Мюнхене (Германия) идет Винсент Каймер после третьего тура 17 мая, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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