Необычная поза крота меняет передачу нагрузок через кости плечевого пояса

Кроты — одни из самых специализированных роющих животных среди млекопитающих. Они проводят жизнь, пробивая тоннели через грунт лопатообразными передними лапами.
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