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Пронедра

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Необычная поза крота меняет передачу нагрузок через кости плечевого пояса

Необычная поза крота меняет передачу нагрузок через кости плечевого пояса

Кроты — одни из самых специализированных роющих животных среди млекопитающих. Они проводят жизнь, пробивая тоннели через грунт лопатообразными передними лапами.

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