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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макдэвид разделил с Мессье 3-е место по очкам в истории «Эдмонтона» – 1034. Больше только у Гретцки и Курри

Нападающий «Ойлерс» сделал 2 передачи в матче НХЛ против «Анахайма» (3:5). Теперь на счету Коннора Макдэвида 1034 (350+684) очка в 678 играх в регулярках.

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