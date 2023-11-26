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Кадеты побывали на экскурсии по космодрому Плесецк

Кадеты побывали на экскурсии по космодрому Плесецк

Минобороны России организовало экскурсию для 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области.

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